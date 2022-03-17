Uyuşturucu ve sahte içki operasyonları: 27 gözaltı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çok sayıda uyuşturucu madde ve sahte içki ele geçirilerek 19 olayda toplam 27 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, 3-16 Mart tarihleri arasında toplam 19 uyuşturucu olayında 27 şüpheli gözaltına alındı. Samsun Valiliği’nden yapılan açıklamada olayla ilgili, “Olaylarda 2219 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 7 bin adet dolu makaron, 98 gram kubar esrar maddesi, 138 gram metamfetamin, 19 litre etil alkol, 4 litre sahte votka, 2 adet tabanca ve 2 adet av tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.