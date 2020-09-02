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Uyuşturucu ticaretine tutuklama
NÖBETÇİ MAHKEMEYE İFADE VEREN E.G. TUTUKLANARAK SAMSUN T TİPİ KAPALI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.
SAMSUN 02.09.2020, 20:29
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Samsun’da bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G. isimli şahsın olduğu araçtan 35,12 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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