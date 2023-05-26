Uyuşturucu ticaretine hapis cezası

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 4 kişiden 2’si 7 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırılırken, 2 kişi de beraat etti.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 2’si tutuklu 4 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1.Ağır Ceza Mahallesi’nde görülen davanın son duruşmasında tutuklu olarak yargılanan sanıklardan Adil Y. 10 yıl 5 Ay hapis ve 20 bin lira adli para ve Ahmet E. ise 7 yıl yıl 9 ay 23 gün hapis ve ayrıca 15 bin 600 lirada adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararla birlikte tutuklu bulunan 2 şahsın da tutukluluk halinin devamına karar verdi. Aynı davada tutuksuz yargılanan D.Ç. adlı kadın ile K.D. adlı şahıs ise beraat etti.