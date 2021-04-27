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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu ele geçen 511 adet uyuşturucu hap ile ilgi nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN 27.04.2021, 18:00
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Uyuşturucu ticaretine adli kontrol

Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu ele geçen 511 adet uyuşturucu hap ile ilgi nöbetçi mahkemeye sevk edilen şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde 511 adet sentetik ecza hap ile yakalanan iki şahsa uyuşturucu madde satışını gerçekleştirdiği tespit edilen A.B.’yi Atakum ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu satın alan 2 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, A.B. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen A.B. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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