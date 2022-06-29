Son Dakika
19. Akdeniz Oyunları’nda artistik jimnastik erkekler atlama masasında Adem Asil, 15.075 puanla bireyselde ikinci, toplamda üçüncü altın madalyasını kazandı.
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
SAMSUN 29.06.2022, 18:08
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, T.Ç. beraat ederken, Ercan Ş. ise 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.