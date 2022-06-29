banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN 29.06.2022, 18:08
Uyuşturucu ticaretine 8 yıl 4 ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan kişi mahkemece 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, T.Ç. beraat ederken, Ercan Ş. ise 8 yıl 4 ay hapis ve ayrıca 16 bin 600 lira da adli para cezasına çarptırılarak tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Yorumlar (0)
26°
az bulutlu