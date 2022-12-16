Uyuşturucu ticaretine 12,5 yıl hapis

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 1 ağır Ceza mahkemesinde görülen davada uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan İ.Y. ile tutuksuz olan Ö.E.’nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, İ.Y.’yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluk halinin devamına karar verdi. Tutuksuz olarak yargılanan Ö.E. ise beraat etti.