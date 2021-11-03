Uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi, polisin takibi sonucu gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesinde uyuşturucu madde satışı yaptığı ileri sürülen A.D.’yi takibe aldı. A.D.’nin ikametinde yapılan aramada, 0,23 gram esrar maddesi ve 0,50 gram bonzai (sentetik kannabinoid maddesi) ele geçirildi.

Olayda A.D. isimli şahıs gözaltına alındı.