Uyuşturucu ticaretinden yakalanan şahıs adli kontrolle serbest

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde G.T.’nin içinde bulunduğu araçta arama yaptı. Yapılan aramada, 92,79 gram metamfetamin maddesi ve 13 kapsül sentetik ecza ele geçirdi. Gözaltına alınan G.T. uyuşturucu ticareti suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren G.T. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.