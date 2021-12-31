Son Dakika
Bursaspor Başkanı Hayrettin Gülgüler: “Başarısız bir ilk yarı geçirdiğimiz 2021’i geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz”
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
SAMSUN 31.12.2021, 18:10
Samsun’da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu ile yakalanan bir kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen S.G.’yi (23) yakalayarak gözaltına aldı. S.G.’nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 223 adet sentetik ecza, 0.52 metamfetamin maddesi ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. S.G. polisteki sorgusunun ardından "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.