banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek
Twitter’dan ‘troll’ hamlesi: Bot hesaplar ifşa edilecek

Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN 12.09.2021, 17:12
Uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun’da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen bir kişi, narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ilçesi Hasköy Mahallesi’nde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi edinilen A.C.’yi takibe aldı. Narkotik polisi, A.C.’yi İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi’nde iki paket halinde 19,99 gram metamfetamin maddesi ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alınan zanlı, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.C. mahkemece serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Fenerbahçe 4 10
3. Konyaspor 4 10
4. Trabzonspor 3 9
5. Hatayspor 4 7
6. Karagümrük 4 7
7. Galatasaray 3 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Kasımpaşa 4 5
12. Antalyaspor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Bandırmaspor 4 6
8. Adanaspor 4 5
9. Ankara Keçiörengücü 3 4
10. Kocaelispor 4 4
11. Samsunspor 2 3
12. İstanbulspor 3 3
13. Boluspor 3 3
14. Balıkesirspor 2 3
15. Denizlispor 4 3
16. Menemenspor 4 3
17. Bursaspor 3 1
18. Altınordu 3 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Man City 4 9
4. Brighton 4 9
5. Tottenham 4 9
6. West Ham 4 8
7. Liverpool 3 7
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 3 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Athletic Bilbao 4 8
4. Real Madrid 3 7
5. Sevilla 3 7
6. Barcelona 3 7
7. Mallorca 4 7
8. Real Sociedad 3 6
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Cádiz 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0