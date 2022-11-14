Uyuşturucu ticaretinden 3 kişiye 6 yıl 3’er ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan 3 sanık, 6 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da uyuşturucu ticareti suçundan haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada A.K., C.G. ve A.T. "uyuşturucu ticareti" suçundan 6 yıl 3’er ay hapis ve 12 bin 500’er lira da adli para cezasına çarptırıldı.