Uyuşturucu ticaretinden 2 sanığa toplam 37 yıl 6 ay hapis cezası

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 sanığa ceza yağarken, 2 kişi ise beraat etti.

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık E.M. 25 yıl hapis ve 50 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, S.M. isimli sanık ise 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan O.B. ve S.A. ise beraat etti.