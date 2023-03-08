Uyuşturucu ticaretinden 2 kişiye 4 yıl 2’şer ay hapis

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yargılanan 2 kişi 4 yıl 2’şer ay hapis ve 8 bin 320’şer lira da adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada 1 kişi beraat ederken, 1 kişi de uyuşturucu kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay ceza alıp bu cezası ertelendi.

Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, "uyuşturucu ticareti" suçundan haklarında dava açılan K.Y., E.Y., B.K. ve K.Ç.’nin yargılanmaları sona erdi. Mahkeme, K.Y. ve E.Y.’yi "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 4 yıl 2’şer ay hapis ve 8 bin 320’şer lira da adli para cezasına çarptırdı. B.K. adlı kadın beraat ederken, K.Ç. adlı kadın ise "uyuşturucu kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp bu cezası hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek 5 yıl içinde suç işlememek kaydıyla ertelendi.