Uyuşturucu ticaretinde 1 kişiye ceza, 2 kişiye beraat

Samsun’da uyuşturucu ticaretinden yargılanan bir kişi 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, 2 kişi ise beraat etti.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, uyuşturucu ticareti suçundan tutuklanan C.E. mahkemece 10 yıl hapis ve ayrıca 20 bin lira da adli para cezasına çarptırıldı. Aynı davada tutuksuz olarak yargılanan A.A. adlı kadın ile oğlu D.A. ise beraat etti.