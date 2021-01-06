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Uyuşturucu ticareti şüphelisine adli kontrol
Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SAMSUN 06.01.2021, 15:17
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Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığı iddia edilen Y.P.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen Y.P.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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