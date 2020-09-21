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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs adliyede

SAMSUN’UN BAFRA İLÇESİNDE POLİSİN DÜZENLEDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

SAMSUN 21.09.2020, 14:13
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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şahıs adliyede

Samsun’un Bafra İlçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bafra Grup Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda İshaklı Mahallesi Ataseven Sokak üzerinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu ve bu adresten irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisini edindi. Bafra Narkotik Grup Amirliği ekiplerince bahse konu adreste yapılan aramada, 237,26 gram metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 900 lira para ele geçirildi. Olayla A.Ö., F.K. ve M.S. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesine sevk edildi.

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