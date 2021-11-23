Uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama, 1 adli kontrol

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve ve Bafra İlçe Jandarma JASAT ekiplerinin takibi ile Koşu Mahallesi Kızılırmak Nehri sedde kenarında E.U. ve B.S. isimli şahıslar yakalandı. Şahısların yapılan aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ile 2 kilo 650 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından Bafra Adliyesi’ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan E.U. tutuklandı, B.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.