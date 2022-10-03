Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Kursu başladı

Samsun’da firmaların ihtiyaç duydukları dış ticaret elemanı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Eğitim Vakfı’nın kalkınma ajansının desteğiyle hazırladığı “Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi” başladı.

Samsun TSO Eğitim Vakfı ile kalkınma ajansı arasında imzalanan “Uygulamalı İhracat Elemanı Yetiştirme Eğitimi Projesi” başladı. Projeye başvuran ve aranan niteliklere sahip 30 genç, 8 gün boyunca uygulamalı dış ticaret eğitimi alacak. Eğitmen Tülay Yılmaz tarafından kursiyerlere, ‘İthalat ve İhracat Kavramları’, ‘Dış Ticaret Rejimi’, ‘Gümrük Rejimi’, ‘Dış Ticarette Prosedürler’, ‘Dış Ticarette Ödeme ve Teslim Şekilleri’, ‘Pazar Araştırması’, ‘Müşteri Bulma’, ‘Müşterilerle İletişim Kurma’, ‘Dış Ticaret Destekleri’ gibi bir çok konuda eğitim verilecek.

Murzioğlu’ndan nitelikli eleman vurgusu

Projenin amacının, Samsun firmalarının ihtiyaç duydukları dış ticaret elemanı ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “İhracat konusuna atfettiğimiz önem hepinizin malumu. Samsun’un potansiyeline, üretim gücüne, lojistik imkanlarına çok inanıyoruz. Sahip olduğumuz bu imkanların bize ekonomik güç olarak dönmesini istiyoruz. Ama katma değerli üretim yaptığı halde nitelikli dış ticaret elemanı bulamamaktan yakınan çok sayıda işletmemiz olduğu da aşikâr. Dış ticareti artırmanın önemli unsurlarından biri de dış ticareti bilen nitelikli elemandır. Bu nedenle ihracatın gelişmesi adına verdiğimiz belge hizmetlerinin yanı sıra çok farklı alanlarda projeler de yürütmeye devam ediyoruz. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından da kabul gören projemiz de bunlardan biri” dedi.

İki taraf da kazanacak

Yürütülen proje ile gençlere sekiz gün boyunca uygulamalı dış ticaret eğitimi verileceğini belirten Murzioğlu, “Bu kişilerin istihdam edilmesinin aynı zamanda gençleri bölgemizdeki işgücü piyasasının eksikliğini görmeleri ve bu alanda uzmanlaşmaya başlamaları için teşvik etmesini bekliyoruz. Aynı zamanda işgücü piyasasının bu hareketinin firmalarımızın şikâyet ettiği dış ticaret konularındaki vasıfsız personel sorununun çözümüne de katkı vermesini öngörüyoruz. Bu faaliyetin beklenen sonuçları, bölgemizin firmaları ve gençleri için bir kazan-kazan durumudur. Firmalarımız katma değerli ürünlerini ihraç edecek yeni pazar bulma konusunda nitelikli insan kaynağına sahip olacak, uluslararasılaşma süreçleri hızlanacaktır. Aynı zamanda, gençlerimiz vasıf kazandıkları ihracat konusunda istihdam piyasasına daha kolay dahil olacaklardır. Böylelikle iki taraflı bir fayda sağlanacaktır. Sağlanan iki taraflı fayda da bölgemizin kalkınmasına olumlu yönde yansıyacaktır” diye konuştu.