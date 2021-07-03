Üst geçidi kullanmadı, otomobil çarptı

Samsun’da seyir halindeki otomobilin aniden yola çıkan yayaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu karayolunda seyir etmekte olan H.Y. idaresindeki 55 KY 623 plakalı otomobilin önüne, diğer şeritteki kamyonların arasından yolun karşısına geçmek isteyen yaya atladı. Araç sürücüsü önüne çıkan yayayı fark edemeyerek çarptı. Meydana gelen trafik kazasında yaralanan yaya H.S. olay yerine sevk edilen 112 acil servis ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın meydana geldiği noktada üst geçit olduğu görüldü.