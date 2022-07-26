Üreticiye bitki koruma ürünleri ve gübre dağıtımı

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Organik Üretimi Geliştirme Projesi çerçevesinde çiftçilere bitki koruma ürünleri ve gübre dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanarak, Bafra İlçe Müdürlüğü ve İl Müdürlüğünce birlikte yürütülen Bafra İlçesi Sürmeli ve Çevre Köylerde Organik Tarımsal Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Bafra’da bitki koruma ürünleri ve gübre dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Bu Proje ile Bafra’da organik sebze üretimi başta olmak üzere, bu alanda üretim yapan çiftçilerin desteklenmesi ve organik tarımda üretici sayısı ile üretim alanının arttırılması hedeflenmiştir. An itibarıyla gelinen noktada Bafra’da toplamda 12 bin 103 dekar alanda 14 bin 277 ton organik bitkisel üretim yapılmakta olup; 11 bin 451 dekar alanda 14 bin 66 ton tarla bitkileri (kolza, mısır, çeltik, yonca, çayır, buğday) üretimi, 619 dekar alanda 144 ton meyve üretimi (fındık, ceviz, Trabzon hurması), 33 dekar alanda 67 ton sebze üretimi olmasına karşın; sadece 71 dekar alanda üretilen 98 ton yaş sebze ve meyve üretimi ile Sürmeli Mahallemizdeki organik ürünlerin satıldığı pazar yerimize ürün arzı sağlanabilmekte ve hatta üreticilerimiz, kısmen de olsa İstanbul ve Ankara illerinde bulunan organik pazarlara ürünlerini göndermektedirler” dedi.

Çiftçilere dağıtılan ürünler hakkında da bilgi veren Sağlam, Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi kapsamında Bafra ilçesinde bitkisel üretim yapan 12 kişi ve yeni katılacak olan 8 üreticiye bitki koruma ürünü ve gübre dağıtımı yapıldığını sözlerine ekledi.

Sürmeliköy’de gerçekleşen organik girdi dağıtım törenine ayrıca Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlü personeli ile başta organik ve yanı sıra konvansiyonel üretim yapan çiftçiler katıldı.