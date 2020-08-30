Üreticinin fındık kurutma mücadelesi
SAMSUN’UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE FINDIĞINI TOPLAYAN BİRÇOK ÜRETİCİ, TOPLADIKLARI FINDIĞI KURUTMAK İÇİN GENİŞ ALAN ARAYIŞINA GİRDİ. YOL KENARLARINDA VE BAZI KULLANILMAYAN ALANLARI DEĞERLENDİREN ÜRETİCİLER, HASADINI YAPTIKLARI YAŞ FINDIĞIN KURUMASI İÇİN GÜNEŞ ALTINDA GÜN BOYU BEKLETİYORLAR.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde fındığını toplayan birçok üretici, topladıkları fındığı kurutmak için geniş alan arayışına girdi. Yol kenarlarında ve bazı kullanılmayan alanları değerlendiren üreticiler, hasadını yaptıkları yaş fındığın kuruması için güneş altında gün boyu bekletiyorlar.
Çarşamba’da fındık üreticileri arazilerinden hasadını yaptıkları fındığı kurutabilmek için boş alanları değerlendiriyorlar. ilçe merkezinde yol kenarlarında ulaşımı engellemeyecek şekilde serdikleri fındığın başında gün boyu bekleyen üreticiler, bu yılki verimin ve fiyatın bekledikleri düzeyde olduğunu ifade ettiler.
Eğitim-Öğretim sezonunun henüz başlamaması nedeniyle ilçe merkezindeki bir okulun yanında bulunan ve kullanılmayan basketbol sahasına serdiği fındığını kurutmak isteyen fındık üreticisi Seyit Semizoğlu, fındığa verilen fiyatın üreticileri memnun ettiğini, verimin yüksek olmasıyla birlikte fındığın bu yıl çokça getirisinin olacağını belirtti.
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