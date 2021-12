Üreticilere cennet meyvesi desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Gelir Kaynaklarının Arttırılması Projesi kapsamında Salıpazarı, 19 Mayıs ve Vezirköprü ilçelerinde üreticilere bin 200 adet cennet meyvesi olarak da bilinen Trabzon hurması fidanı dağıttı.

Samsun’un zirai gelirlerini artırmak amacıyla kaliteli fide, fidan, ekipman ve yüksek verimli hayvan ırklarının temini başta olmak üzere her alanda üreticinin yanında olan Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede kırsal kalkınma yatırımlarına devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yürüten Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı üreticilere bu kez de cennet meyvesi olarak da bilinen Trabzon hurması fidanı desteği verdi. Destek kapsamında Vezirköprü, 19 Mayıs ve Salıpazarı’nda tarım yapan üreticilere bin 200 adet fidan dağıtıldı. Tarımsal Hizmetler Dairesi ekipleri yıl sonuna kadar bin 840 fidanı daha çiftçiyle buluşturacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, son yıllarda Büyükşehir Belediyesi’nin tarım politikaları sayesinde yaban mersini, ahududu, aronya gibi yüksek katma değerli ürünlerin şehrin tarımına kazandırıldığını söyledi. Tarım ve hayvancılık alanında üreticilere verilen desteklerin kesintisiz olarak devam edeceğini söyleyen Başkan Demir, “Samsun her alanda en iyi ve en güzel hizmetlere sahip olsun istiyoruz. Bu konuda tarımsal kalkınma konusunda her türlü desteği veriyoruz. Samsun farklı olsun, Samsun insanı daha fazla kazansın, daha çok öne çıksın, eksikleri tamamlayalım ve üretim kaliteli olsun istiyoruz. Bunun için de her alanda çalışıyoruz, her konuda da üretimin yanındayız” dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak üreticileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Dr. Ali Korkmaz ise, “Trabzon hurması katma değeri ve antioksidan değeri çok yüksek olan özel bir bitki. İnsan sağlığı açısından da değerli olan bu meyveyi Samsun’da hızlı bir şekilde yetiştirip çoğaltmak istiyoruz. Yakın geleceğin en popüler ürünlerinden biri olmaya aday olan hurma üretimini artırmak, çiftçilerin tarımsal gelirini yükseltmek ve meyveciliğin gelişmesini sağlayarak ekonomiye katkıda bulunmak istiyoruz. Ayrıca vitamin ve mineral açısından oldukça zengin olan cennet meyvesi A ve C vitaminlerinin yanı sıra karbonhidrat, fosfor, protein, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum ve magnezyum barındırması nedeniyle oldukça zengin bir besin” diye konuştu.

Samsun’da Trabzon hurması üretimine büyük ilgi olduğunu ifade eden üreticiler de, “Bu konuda Büyükşehir Belediyemizden önemli destekler geliyor. Çiftçilerimize sağladığı destekler nedeniyle Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.