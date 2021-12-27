Üretici kışlık sebze fiyatlarından memnun değil

Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda birçok türde kışlık sebze yetiştirilerek Türkiye’nin dört bir tarafına gönderiliyor. 80 bin dekar alanda kışlık sebze üretimi yapılan Bafra Ovası’nda üreticiler, fiyatlardan memnun değil.

Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin en verimli ovalarından biri olan Bafra Ovası’nda kışlık sebze yaklaşık 80 bin dekar alanda çok büyük umutlarla ekimi yapıldı. Maalesef 2021 yılının son günlerinde üreticiler çok mağdur durumda. Halde karnabaharın kilosu 1,50 lira, brokoli 5 lira, hibrit kelem 1 lira 20 kuruş, beyaz lahana 1 lira 30 kuruş, kara lahana 2 lira 80 kuruş, pırasa 2,5 lira. Bu fiyatlar işçinin günlük masrafını ancak karşılar" dedi.

"Üretici emeğinin karşılığını almalı"

Kışlık sebzede üreticinin çok büyük sıkıntısının olduğunu belirten Tosuner, "Karnabahar ve brokolinin fiyatı 5 liranın altına düştüğü müddetçe üretici zararda. Girdiler aldı başını gidiyor. Bu üreticinin sıkıntısı nasıl telafi edilecek? Üretmekte sıkıntı yok. Bafra’da 2,5 lira olan pırasa İstanbul halinde 7 lira. Bafra’da 1,30 lira olan beyaz lahana İstanbul halinde 5 lira. Karnabahar burada 1,50 lira, İstanbul halinde 5 lira. Burada kadınlar yağmur altında sebze topluyorlar. Üretici emeğinin karşılığını alması lazım" diye konuştu.