Üniversiteliler sonbaharı fotoğrafladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) öğrencileri sonbaharı kampüste doğayla iç içe bir etkinlik gerçekleştirerek sonbahar manzaralarını fotoğrafladı.

OMÜ Fotoğrafçılık Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte “OMÜ’de Sonbahara Son Bir Veda” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, İletişim Fakültesi’nden başlayan yolculuklarına Kurupelit Kampüsü, Yaşam Merkezi ve OMÜ Göleti çevresinde devam etti.

Çok sayıda öğrencinin katıldığı etkinlikte kampüs hayatıyla yeni tanışan öğrencilerin kaynaşması hedeflendi. Aynı zamanda katılımcılar ilerleyen günlerde açılacak fotoğraf sergisi için kendi objektiflerinden sonbahar konulu fotoğraflar çekti.

“Verimli ve eğitici bir etkinlik oldu”

Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Ebrar Sena Türk, etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu ifade ederek “İletişim Fakültesi olarak ana kampüsten uzaktayız. Bu etkinlikle birlikte hem ana kampüsü detaylıca gezmiş hem de fotoğraf üzerine yeni bilgiler edindiğimiz bir gün geçirmiş olduk. Dolayısıyla verimli ve eğitici bir etkinlik oldu” dedi.

Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.