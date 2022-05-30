Üniversiteliler çocuklarda teknoloji bağımlılığına dikkat çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencileri Toplumsal Duyarlılık Dersi çerçevesinde Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığına Yönelik Farkındalık Projesini hayata geçirdi.

Son sınıf öğrencileri Hayrunnisa Lezgioğlu, Songül Sağlam, Sevda Şahin, Hüsne Uzunyüz, Ronahi İbrahim ve Mervenur Kutlu tarafından yapılan proje; OMÜ Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliğiyle Dr. Öğretim Üyesi Özge Öz Yıldırım, Dr. Öğretim Üyesi Özge İşeri, Dr. Arş. Gör. Hatice Uzşen, Öğr. Gör. Dr. Ayşe Metin, Öğr. Gör. Dr. Belgin Şen, Öğr. Gör. Cansev Bal danışmanlığında gerçekleşti.

Son yıllarda çocuklarda teknoloji bağımlılığının artması ve pandemi sürecinde bu durumun şiddetlendiğinin düşünülmesi nedeniyle yola çıkılan proje “teknolojiye değil, hayat bağlan” sloganıyla düzenlendi. Proje çerçevesinde Hüseyin Avni Asal İlköğretim Okulu’nda gerçekleştirilen etkinliklerde; ebeveynlerin ve çocukların teknoloji bağımlılığına karşı bilinçlendirilmesi ve kontrolsüz teknoloji kullanımının azaltılması amaçlandı. Bu amaçla Dr. Öğretim Üyesi Kemal Özcan, kontrolsüz teknoloji kullanımının çocuklar üzerindeki etkileri ve alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme yaptı. Dr. Öğretim Üyesi Serap Güleç Keskin ise çocukları teknolojiden uzaklaştırmanın bir yolu olan filial terapi hakkında bilgi verdi, grup etkinliği olarak da ebeveynlere ve çocuklara birlikte oyunlar oynatıldı.

OMÜ Matematik Bölümü öğrencileri kampta

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Matematik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri ise, bir gece konaklamalı çadır kampı yapmak üzere Terme ilçesine giderek yaklaşan final sınavları öncesi doyasıya eğlenip stres attı.

OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Matematik Bölüm başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, yaptığı açıklamada Türkiye’nin belki de en fazla sosyal etkinlik ve kariyer etkinliği düzenleyen bölümü olduklarını, öğrencilerin sadece bilimsel gelişimleri ile değil aynı zamanda sosyal gelişimleri kariyer olanakları için de çaba gösterdiklerini belirtti.