Üniversite öğrencilerine sınav haftasında sıcak çorba ikramı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Üniversiteli Akil Gençlik (ÜNİAK) Topluluğu; ara sınav (vize) haftasında ‘Çorbada Tuzumuz, Gönlümüzde Yeriniz Var’ sloganıyla OMÜ Merkez Kütüphanesi’nde sınav haftalarında her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği çorba ikramına devam ediyor.

OMÜ’de çorba ikramını geleneksel hâle getirdiklerini hatırlatan ÜNİAK topluluğu üyeleri, pandeminin ardından öğrencilere yeniden çorba ikram etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdiler. ÜNİAK topluluğu ayrıca, çorba dağıtımı için gerekli desteği esirgemeyen OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal’a teşekkürlerini iletti.

Çorbayla sıcak bir mola

Vize ve final dönemlerinde merkez kütüphanede sınavlara hazırlanan öğrencilere ’sıcak bir mola’ veren ÜNİAK topluluğu, çorba ikramıyla öğrencilerin sınav yoğunluklarına ortak oldu. Zorlu sınav haftası boyunca öğrencilerin moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Kütüphane girişinde stant kuran ÜNİAK topluluğu, ders çalışan öğrencilere sıcak çorba servisi yaptı. Merkez kütüphanedeki etkinlik 29 Kasım Pazartesi günü başlayıp 3 Kasım Cuma gününe kadar devam ederken, bu tarihler arasında her gece saat 22:00 ile 23.30 arasında öğrencilere çorba ikram edildi. ÜNİAK topluluğu tarafından vize ve final haftalarında geleneksel hâle getirilen çorba ikramı, öğrencilerce memnuniyetle karşılandı.

1 Aralık 2021 Çarşamba günü gerçekleştirilen çorba dağıtımına Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile AK Parti Samsun İl Başkanı Av. Ersan Aksu ile ÜNİAK Topluluğu Akademik Danışmanı Öğr. Gör. Onur Şen de katılarak, çorba standında öğrencilere çorba ikram edip başarı dileklerini ilettiler.