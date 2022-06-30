Üniversite öğrencilerinden “Tohum” sergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencileri tarafından açılan “Tohum” sergisi büyük beğeni topladı.

OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü öğrencilerince Atakum Belediyesi Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde Tohum sergisi açıldı. 20’den fazla çeşitli tekniklerle üretilmiş seramik ve cam eserlerinin yer aldığı sergiyi ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci öğrenciler ile yakından ilgilendi. Her bir eseri tek tek inceleyerek, üretim aşamaları ve içerikleri hakkında bilgi alan Başkan Deveci, genç sanatçıları tebrik etti.

Sahip oldukları teknik özelliklerin Türkiye’de sadece iki üniversitede daha olduğunu ifade eden OMÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Cam Bölümü Öğretim Görevlisi Taha Baydar, “Dönemin başında sınıftaki öğrencilere ‘Tohum’ kavramını verdik. Daha sonra tasarımlarını oluşturdular. Kimisi kavramı direkt tohum olarak ele aldı, onun çatlayışı üzerinde çalıştı. Başkası daha kavramsal ele aldı, iki insan arasındaki ilişkinin bir doğuşu ve uyumu olarak nitelendirdi. Sergide 5 öğrencimizin 20’den fazla eseri yer alıyor. İlgiden çok memnunuz. Bu etkinliklerin sayısı arttıkça ilginin daha da artacağına inanıyoruz” dedi.

Sergide yer alan eserinde az bulunan elmas tohumunu ele aldığını söyleyen Sena Şevval Yıldız, “Elmasın doğuşunu, nasıl çıkarıldığını ve değerini anlatmak istedim. Atakum Belediyesi’nin bizi ağırlaması gerçekten çok onur verici. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz sanatı topluma duyurmaya çalışıyoruz. İnsanların destek olması, sergilerimize gelmeleri, bizimle kişisel olarak ilgilenmeleri bizleri çok mutlu ediyor” diye konuştu.

Sergiye birçok eseriyle katıldığını kaydeden Elif Serdar, “Ben tohumu daha çok ata tohumu şeklinde ele aldım. Çatlayıp suyu aldığı anı yansıttım. Çalışmamın üzerinde de çatlak izleri var. Böyle bir yapının içerisinde sergi yapabilmek ve başkanımızın destek olması bizi çok mutlu etti” şeklinde konuştu.

Eserinde iki insanın birbirine olan sevgisini ele alan Dilara Kırıkçı, “Zıtlıklarına rağmen birlikte kalma çabalarını gösterdim. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci sergimizi ziyaret etti, eserlerimizi inceledi ve yorumlar yaptı. Gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Eserinde annesini, babasını ve kendisini anlattığını söyleyen Başak Başak da şunları söyledi:

“Ana konu tohum olduğu için ‘ben ailemin tohumuyum’ mesajı vermek istedim. Diğer eserimde ise tamamen kendimi ele aldım. Mermerin üzerine sıcak cam üflemeyle başak tanelerini şekillendirdim. Tanelerin şeklinin bozuk olma sebebi hayattan aldığım darbeleri anlatıyor. Mermerin üzerinde olması da hayattaki zorluklara rağmen hala açmaya devam ettiğimi ve edeceğimi belirtiyor. Bizler için çok güzel bir sergiydi.”