Üniversite öğrencileri kan bağışına dikkat çekti

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri Kızılay Samsun Şubesi’yle iş birliğinde düzenledikleri etkinlikte kan bağışı ve gönüllü olmanın önemine dikkat çekti.

Üniversitelilerin “Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum” dersi kapsamında hazırladıkları “Kan Olsun Can Olsun” projesi 2 gün sürdü.

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ercüment Ersanlı ve Dr. Öğr. Üyesi Aynur Arslan’ın da katıldığı etkinliğin ilk gününde; hayat kurtaracak kan bağışı, düzenli kan bağışçısı olma ve bu yöndeki bilincin geliştirilmesi hakkında sunumlara yer verildi. Kızılay Samsun Şubesi Kan Bağışçısı Kazanım Uzmanları Yaşar Birkan Batur ve Salih Kaya tarafından Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılan “Kan Bağışının Önemi” temalı sunumda öğrenciler ve akademik personel bilgilendirildi.

Batur: “Türk Kızılay 2019 yılında 2 milyon 809 bin 237 ünite ile Türkiye’nin toplam kan ihtiyacının yüzde 90’ını karşıladı”

Eğitimde Kan Bağışçısı Kazanım personeli Yaşar Birkan Batur, istatistiki veriler paylaşarak, “Türkiye’de kan ihtiyacı, yıllık ortalama 3 milyon 200 bin ünite. Türk Kızılay yaptığı çalışmalarla 2019 yılında 2 milyon 809 bin 237 ünite ile Türkiye’nin toplam kan ihtiyacının yüzde 90’ını karşılamıştır. Kimin ne zaman kan ihtiyacı olacağı belli olmaz, herkesin kan bağışı konusunda duyarlı olması gerekiyor. Ağırlığı 50 kilogramın üzerinde olan 18-65 yaş arasındaki her sağlıklı birey kan verebilir. Erkeklerde 3 ay ara ile yılda 4 kez, kadınlarda 4 ay ara ile yılda 3 kez kan bağışı yapılabilir” dedi.

Prof. Dr. Ersanlı: “Amacımız; sürekli ve güvenli kan tedarikinde kan bağışçısı olmayı sağlamak”

Etkinlikte konuşan Prof. Dr. Ercüment Ersanlı da kan bağışının bir insanlık görevi olduğunu hatırlatırken, “Bu duyarlılığın gelişmesi için herkesin katkı yapması gerekiyor. Amacımız; gençlerimizde bu bilinci diri tutarak sürekli ve güvenli kan tedarikinde kan bağışçısı olmayı sağlamak. Her damla kanın hayata can kattığını asla unutmamalı, bu duyarlılığı her zaman göstermeliyiz. Türk Kızılay, ülkemizin en güzide kurumlarından biri ve bizler de öğrencilerimizin ürettikleri projelerle bu kurumumuza destek olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğin ikinci gününde ise uzmanlar tarafından eğitilmiş olan proje ekibinde görevli öğrenciler; OMÜ’nün farklı fakülteleri, Yaşam Merkezi ve yemekhanelerde öğrencilere ve personele kan bağışı çağrısında bulundular. Sağlık Bilimleri Fakültesi zemin katında kurulan bağış standında Dr. Dursun Bektaş ve Kan Bağışçısı Kazanım personeli Alper Candan tarafından gönüllülerden kan bağışı alındı.