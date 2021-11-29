Üniversite hazırlığındaki gence kitap ve tablet desteği

İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü’ne yapılan başvuru sonrası üniversite hazırlığındaki gence hazırlık kitabı ve tablet desteği verildi.

Verilen destek İlkadım Belediyesi Sosyal Yardım Müdürlüğü Kadın Koordinasyon Merkezi’nin çağrısına yanıt veren bir hayırseverin katkısıyla gerçekleştirildi.

“Onların yüzündeki mutluluk her şeye değer”

Hayırsever Türkan Birican, ”İlkadım ilçesinde dayanışma ruhu ile hareket eden Kadın Koordinasyon Merkezi’mizi çalışmalarını gerek sosyal medya gerekse yazılı basından da yakında takip ediyordum. Gönüllü Başkanımız Lütfiye Demirtaş’ın çağrısına bizde destek olduk. Beraber ailemizi ziyaret ettik. Ailemizin ve öğrencimizin yüzündeki mutluluk her şeye değer” dedi.

“Binden fazla muhtaç aileye yardım eli olduk”

İlerleyen zamanlarda daha güzel işler yapma gayretinde oldukların belirten Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Başkanı Lütfiye Demirtaş, “Yapılacak yardımları aslında empati kurarak yapıyorum. Biz de zor şartlarda büyüdük. Bu yüzden de zor şartlarda büyüyen çocuklarımızın ve ailelerinin bir nebze de olsun yüzünü güldürmek için bu faaliyetleri yürütüyoruz. Hayırseverlerimiz ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız arasında köprü görevi görmek bizleri mutlu ediyor. Yardım yapmak isteyen bütün vatandaşlarımızın yardımlarını Sosyal Yardım Müdürlüğümüz aracılıyla gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.