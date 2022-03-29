Ulviye Kır İHO ezan okuma yarışmasında bölge birincisi oldu

Samsun’un Terme İlçesi Ulviye Kır İmam Hatip Ortaokulu(İHO) öğrencisi Eren Savaş, "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali"nde birinci oldu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri "Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali" Amasya, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Tokat, Sivas, Yozgat ve Rize illerinden il birincilerinin katılımı ile Çayeli Öğretmenevi’nde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda selamlama konuşmasını Çayeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Bayram Kurt yaptı. Daha sonra Din Öğretimi Genel Müdürlüğü temsilcisi Şube Müdürü Hüseyin Demirbaş açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Program Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından ortaokul öğrencilerinin ve akabinde lise öğrencilerinin ezan okumalarıyla devam etti.

"Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması" 2. Bölge Finali’ne Amasya, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Tokat, Sivas, Yozgat ve Rize illerinden il birincileri katıldı. Müftü Yusuf Karali, Eğitim Görevlisi Rıfat Aydın, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğretim Görevlileri İmran Çelik, Hüseyin Talha Fırat, Rize Müftülüğü Baş İmam Hatibi Mustafa Yılmaz ile Çayeli İlçe Müftüsü Ali Fuat Baycan’dan oluşan seçici kurulun değerlendirmesini tamamlamasının ardından katılımcı öğrencilere ve danışman öğretmenlere çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

Samsun Terme Ulviye Kır imam Hatip Ortaokulu Müdürü Celal Kurt, Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Bölge Finali’nde bölge birincisi öğrencisi Eren Savaş’ı tebrik etti. Kurt, Eren Savaş’ı yarışmaya hazırlayan din kültürü öğretmenleri Yaşar Yıldız ve Furkan Erzurumlu’ya üstün gayretlerinden dolayı teşekkür etti.