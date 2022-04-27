SAMSUN (İHA) – Eğitimlerini Türkiye’de sürdüren uluslararası öğrenciler Ramazan coşkusunu Samsun’da yaşadı.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve protokol üyeleri, Samsun’da eğitim gören uluslararası öğrencilerle “Kardeşlik İftarı” programında bir araya geldi. Kent merkezinde bulunan Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’daki iftar programı, ramazan ayının maneviyatı ve bereketine uygun bir atmosferde gerçekleştirildi.

Programda kentteki uluslararası öğrencilere yönelik faaliyet ve hizmetlerden bahseden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, uluslararası öğrencilerle ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerine ve bu doğrultuda valiliğin öncülüğünde üniversiteler, kamu kurumları ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetini kurduklarına işaret ederek heyetin, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonunun (UDEF) da iş birliğiyle öğrencilere barınma, yurt, sağlık ve sosyal güvenlik başta olmak üzere birçok konuda yardımcı olmaya yönelik görevler üstlendiğini dile getirdi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve SAMÜ akademik başarılarının ve kentin güzelliğinin, uluslararası öğrencilerce önemli bir tercih sebebi olduğunu belirten Vali Dağlı, yükseköğretimde önemli bir potansiyele sahip olan Samsun’un 120 ülkeden 5 bin 823 uluslararası öğrenci sayısı ile bu konuda Türkiye’de ilk sıralarda yer aldığını dile getirdi. Konuşmasında uluslararası öğrencilere seslenen Vali Dağlı, "Memleketlerinden binlerce kilometre uzakta eğitim gören siz değerli öğrenci kardeşlerimiz, bu ramazan ayını ailelerinizden ayrı geçiriyorsunuz. Yaşadığınız burukluğu bir nebze de olsa hafifletmek düşüncesiyle düzenlediğimiz bu iftar programında sizlerle bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. İnşallah sizler buradaki eğitim hayatınızı başarılı bir şekilde tamamlayarak, hem ailelerinize kavuşacak hem de Türkiye’nin birer gönüllü elçisi olarak Türkiye ile kendi ülkeleriniz arasında dostluk köprüleri kuracaksınız. Hepinize derslerinizde başarılar diliyor, ailelerinizle birlikte mutlu ve sağlıklı nice bayramlar geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Rektör Ünal: “Uluslararası öğrenciler kültür elçilerimiz”

İftar programında söz alan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da uluslararası öğrencilerin, Türkiye ve ülkeleri için önemli bir misyon taşıdıklarına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Uluslararası konuklarımızı sadece öğrenci olarak görmüyoruz, onlar bizim kültür elçilerimiz. Dolayısıyla kentimizdeki eğitim hayatınız sonunda evinize sadece diplomalarınızla dönmenizi istemiyoruz; öğreniminizi görürken aynı zamanda yaşadığımız dünyanın değişimini yakalamanız ve o değişimi kendi ülkenizin gelişimine ve refahına katkı sağlamak üzere hizmete sunmanızı arz ediyoruz. Bugün OMÜ ve SAMÜ, toplam 120 ülkeden gelen 6 bine yakın uluslararası öğrenciye sahip. Sadece üniversitemizin Kurupelit Kampüsü’nde 9 farklı dil kullanılıyor. Bu çok güzel bir zenginlik ve dostluğun simgesidir.”