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Turnalar, yeni yuvalarında incelendiler
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE YÜRÜTÜLEN “TURNA EYLEM PLANI VE İZLEME ÇALIŞMALARI” DOĞRULTUSUNDA 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI İLLERDE 2023 YILI İZLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.
SAMSUN 04.04.2023, 16:16
SAMSUN (İHA) – Doğal popülasyonu açısından oldukça önemli olan turnaların Samsun’daki yeni yuva ve üreme çalışmaları incelendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” doğrultusunda 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 2023 yılı izleme çalışmalarına başlandı.
Samsun’da turna kuşunun, önceki yıllarda üreme kaydı olan, geçen yıllarda ve izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde izleme çalışması üreme ve yavrulama dönemi için avcılık ve yaban hayatı şube müdürlüğü ve teknik elemanlarının katılımı ile yapıldı.