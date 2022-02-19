Turkovac aşısı ilçelerde de uygulanmaya başlıyor

Samsun’da yerli Kovid-19 aşısı Turkovac’ın ilçelerde de uygulanmasına başlanıyor.

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac 21 Şubat Pazartesi günü itibarıyla Samsun’un ilçelerinde de uygulanmaya başlanacak.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, "İlk doz ya da hatırlatma dozunuzu, önceki aşılarınızın türü ne olursa olsun Turkovac ile olabilirsiniz" hatırlatmasında bulundu.

Yerli Kovid-19 aşısı Turkovac, Samsun’da 7 Şubat itibarıyla uygulanmaya başlanmıştı.