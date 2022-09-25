Türkiye’nin en büyük kütüphanelerinden biri olacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından Atakum’da yapımına başlanan modern kütüphane, Türkiye’nin en büyük kütüphaneleri arasında yer alacak.

SBB tarafından Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacak kütüphane Samsun’a kazandırıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü iş birliği ile Atakum ilçesindeki yıkılan ‘Türk-İş Eğitim Merkezi’nin olduğu alana inşa edilen kütüphane 7 gün 24 saat hizmet verecek. 2024 yılının Aralık ayında Samsun halkının hizmetine açılacak kütüphane 2 bin 365 metrekare ticari alan, 27 bin 570 metrekare inşaat alanı, 167 araçlık otopark, 1098 oturma kapasitesi ile 525 bin kitap kapasitesine sahip olacak.

SBB Başkanı Mustafa Demir, yapılacak kütüphanenin Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nden sonra kitap kapasitesi ve fiziki yapısı itibariyle Türkiye’nin en büyüklerinden biri olacağını söyledi. Demir, “Bu proje beni gerçekten çok heyecanlandırıyor. Kütüphane bittiğinde 7’den 70’e herkes buraya gelecek. Samsun’un buluşma noktası olacak. Teknolojik altyapı desteğiyle de çağa uygun bir şekilde tamamlanacak. Büyükşehir Belediyesi olarak mazimizden bize miras bu güçlü birikimle, güçlü yeni nesiller yetiştirmek, gençlerimizin gelişimine katkı sağlamak adına her türlü adımı kararlılıkla atıyoruz. Eğitimden kültüre şehrin hayatına müthiş bir mesafe kat ettirecek” dedi.