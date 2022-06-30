Türkiye’de mayıs ayında ihracat arttı, Samsun’da azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Dış Ticaret İstatistikleri Mayıs 2022 verilerini açıkladı. TÜİK ve Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; Türkiye’de ihracat 2022 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı aya göre yüzde 15,3 artarak 18 milyar 984 milyon dolar, ithalat yüzde 43,5 artarak 29 milyar 588 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’de ithalat ve ihracatın artmasının aksine Samsun’da mayıs ayında geçen yıl aynı aya göre ihracatta düşüş yaşandı. İthalatta ise artış yaşandı. Mayıs ayında Samsun’da 86,2 milyon dolar ihracat, 96,9 milyon dolar ithalat yapıldı.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki Tokat’ta mayıs ayında ihracat 3,4 milyon dolar, ithalat 1,8 milyon dolar, Çorum’da ihracat 105,2 milyon dolar, ithalat 261,5 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 10,7 milyon dolar, ithalat 4,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.