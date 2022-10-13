Türkiye’de eğitim sisteminin güncel ve acil sorunlarına çözüm aradılar

Estonya, İspanya ve Türkiye’de düzenlenen "EduHack: Hacking Education" projesi çerçevesinde Samsun’da, Türkiye’de eğitim sisteminin güncel ve acil sorunlarına çözüm bulmak amacıyla “EduHack Samsun, Eğitim İnovasyon Hackathonu” yapıldı.

Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinatörlüğünde Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar Programı kapsamında, Estonya, Letonya, İtalya, İspanya ve Türkiye ortaklığıyla "EduHack: Hacking Education" isimli proje yürütülüyor. Proje kapsamında üç ortak ülkede (Estonya, İspanya ve Türkiye) hackathon düzenlenmesi planlandı. Türkiye’de Samsun’da düzenlenen EduHack Samsun, Eğitim İnovasyon Hackathonu, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da yoğun katılımla yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren Ulusal Proje Koordinatörü Meltem Tunç Biret, “EduHack Samsun, Eğitim İnovasyon Hackathonu farklı disiplinleri bir araya getiren, takımların 48 saat boyunca belli bir tema çerçevesinde sorunlara çözümler aradığı ve bu çözümler doğrultusunda projeler geliştirdiği bir eğitim inovasyon hackathonudur. Farklı disiplinden insanlar tarafından oluşturulan bu disiplinler arası takımlar; hackathon süreci boyunca önce problemi analiz eder, ardından tespiti yapılan problemler için çözüm geliştirir ve son olarak geliştirdiği çözümü hikayeleştirerek bir sunum kurgusuna oturtur. Süreç içerisinde kolaylaştırıcıların ve alanında uzman mentorların desteğini alan takımlar, 48 saatlik bu maratonun ardından çözümlerini alanında yetkin kişiler tarafından oluşturulan jüriye sunar. Jürinin kararı doğrultusunda ödül almaya hak kazanan takımlar belirlenir ve ödülleri takdim edilir” dedi.

2 gün sürecek projenin amacından da bahseden Meltem Tunç Biret, “Toplamda 50 kişinin katılımıyla gerçekleşecek olan ve 2 gün sürecek. Türkiye’de eğitim sisteminin güncel ve acil sorunlarına değişik ve sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilmesini amaçlıyoruz. Geliştirilen çözüm önerilerinin rapor olarak eğitim otoritelerine sunulmasının yanı sıra tüm dünyanın benimsediği hackathon metodunun Samsun’da da tanıtılmasına, yaygınlaştırılmasına katkıda bulunarak kurumsal ve toplumsal sorunların çözümünde tüm paydaşların yer almasını sağlamayı da amaçlıyoruz” diye konuştu.