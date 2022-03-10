Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi’ne yeni bina yaptı.

Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şubesi binası için 4 ay önce Adnan Kahveci Parkı içinde çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, kısa sürede binayı tamamladı. Yeni hizmet binalarının tamamlanmasından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu, "Dernek çok güzel bir alanda inşa edildi. Çalışmalar da kısa sürede bitirildi. Büyükşehir Belediyesi her zaman bizim yanımızda. Ne zaman bir sıkıntımız olsa anında ilgileniyorlar. Başkanımıza ve ekibine bir kez daha teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Derneğimize kalıcı ve tüm sosyal aktivitelerini yapabilecekleri güzel bir mekan inşa ettik. Adnan Kahveci Parkı güzel ve korunaklı, güvenli çok şık bir alan. Ağaçların içerisinde geniş bir alanı var. Orada her türlü faaliyetlerini, sosyal, kültürel, eğitim çalışmalarını rahatlıkla yapabilecekler. Tüm Samsun’daki engelli vatandaşlarımıza hayırlı olsun" diye konuştu.

Engelli bireylerin sosyal ve toplumsal hayatta daha fazla yer alması konusunda devrim niteliğinde çalışmalar hayata geçirdiklerini de söyleyen Başkan Demir, "Büyükşehir Belediyesi olarak engelsiz şehir çalışmalarımızı derneklerimiz ile birlikte yürütüyor, engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa ediyoruz. Belediye olarak birinci görevimiz engelli kardeşlerimizin yaşadıkları şehirde engelsiz bir yaşam standardını onlara sunmak. Şehrimizdeki engelli kardeşlerimizin daha rahat bir şekilde yaşamalarını sağlamak ve önlerinde bulunan engelleri kaldırma anlamında elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.