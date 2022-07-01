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Türkiye Oyun Geliştirme Yarışması Samsun’da başladı

Samsun Teknopark’ta, Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası’nın açılışı yapıldı. Yarışmaya birçok oyun geliştirici katılım sağladı.

SAMSUN 01.07.2022, 18:37
Türkiye Oyun Geliştirme Yarışması Samsun’da başladı

Samsun Teknopark’ta, Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası’nın açılışı yapıldı. Yarışmaya birçok oyun geliştirici katılım sağladı.

Türkiye Oyun Geliştirme Şampiyonası yarı finallerine Samsun Teknopark’ta start verildi. 1-2-3 Temmuz günleri devam edecek olan yarışmada genç oyun geliştiriciler birbirleriyle rekabet halinde oyunlarını geliştirmeye devam ediyor.

Yarışmanın açılışında Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yavuz Ünal konuşma yaptı. Ünal, "Kaybedeni olmayan bir yarışmanın içerisindesiniz. Dereceye girseniz de girmeseniz de finale kalsa da kalmasa da her biriniz bir değersiniz. Her biriniz aslında kazanansınız. Bir başkasının yazdığı oyunu oynamak başka bir şey oyunu üretmek, oyunu yazmak bu konuda bir aktör olmak çok başka bir şeydir“ dedi.

Yarışma açılış konuşmaları sonrasında OMÜ Rektörü tarafından misafirlere hediye takdim edildi. Yarışmacılar bilgisayar başına geçti ve çalışmalarına hızla devam etti.

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