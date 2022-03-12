Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci’den toplu sözleşme açıklaması

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, “2023’te nasip olursa Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşme masasında yetkili olacaktır” dedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Samsun’a gelerek sendika toplantısına katıldı. Kahveci, toplantıda sağlık çalışanlarının taleplerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ek zam ve refah payı talebinin sürdüğünü belirten Kahveci, “Türkiye Kamu-Sen toplu sözleşmeden sonra Ekim ayı itibarıyla ek zam meselesini refah payı meselesini gündeme ısrarla taşıdı. Refah payında hala ısrarcıyız. Ek zamda hala ısrarcıyız.” diye konuştu. 3600 ek göstergenin bütüncül bir yaklaşımla yapılmasını isteyen Kahveci, “3600 ek göstergede tüm çalışanları kapsayacak şekilde, adaletli hakkaniyetli bir düzenlemeye ihtiyaç var. Şayet 4 meslek grubuyla sınırlı kalırsa burada biz çalışma barışını tesis edemeyiz.” şeklinde konuştu.

Sözleşmeli istihdamdan vazgeçilmesini talep eden Kahveci, “Kamuda mutlaka güvenceli çalışma esas alınmalı. O da kanun karşılığı çalışmadır. Sözleşmeli çalışmadan vazgeçilmelidir.” ifadelerini kullandı. Kahveci, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ilişkin, “Covid-19 döneminde son rakamlara göre 512 arkadaşımız görevi başında hayatını kaybetti. Bu arkadaşlarımız vazife malulü sayılıyor, ama bizim istediğimiz şehitlik haklarından faydalanılması” diye konuştu.

Toplantıya sendika yöneticileri ve üyeleri katıldı.