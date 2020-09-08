Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonu 19 Mayıs ilçesinden

Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası’nda Kato dalında Türkiye Şampiyonu olan Sinem Özkan, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile bir araya geldi. Başkan Topaloğlu, "İlçemiz Gençlik Merkezi’nde farklı dallarda devam eden spor branşlarında bu tarz başarılar almaya devam ediyoruz" dedi.

19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Karate Kurslarında yetişen ve 30 Ağustos 2020 tarihinde Sakarya ilinde düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Karate Şampiyonası Kato dalında Türkiye Şampiyonu olan Sinem Özkan, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Aksan, Antrenörleri İbrahim Kamber Tarı ve Erol Kutlu Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’nu ziyaret etti.

Başarılarından dolayı Sinem Özkan’ı tebrik eden 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Sporcularımızın ilçemizin adını bu tür organizasyonlarda duyurmaları bize gururu yaşatmanın yanında mutluluk veriyor. Halk Eğitim Merkezimiz aracılığıyla ilçemiz Gençlik Merkezi’nde farklı dallarda devam eden spor branşlarında bu tarz başarılar almaya devam ediyoruz. Tüm sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Ziyarette Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Aksan, desteklerinden dolayı Belediye Başkanı Osman Topaloğlu’na teşekkür etti. Belediye Başkanı Osman Topaloğlu Şampiyon öğrenciyi altın ile ödüllendirdi.