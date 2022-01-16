Türk İslam Sanatları Merkezi gençlerin ilgi odağı oldu

İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi’nde hüsni hat, tezhip, ebru ve minyatür gibi geçmişten günümüze gelen Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları, usta öğreticilerin yoğun emeği ile genç nesillere aktarılıyor.

İlkadım’da sanata ve sanatçıya her zaman destek verdiklerine dikkat çeken İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Geleneksel Türk İslam sanatlarımız uzun ve köklü bir geçmişe sahiptir. Sanatkâr dedelerimizden miras kalan bu sanatlar günümüz sanatçılarının fırçalarının ucunda hayatiyetini devam ettirmeye çalışılmaktadır. Evlerimizin en özel köşesinde yaptığınız bir eserinizin olmasını istiyorsanız, sizleri de bu kurslarımıza bekliyoruz. Her ay İstanbul’dan davet ettiğimiz ustalarımız ve Samsun’daki usta öğreticilerimizle birlikte eğitim verdiğimiz Türk İslam Sanatları Merkezi’mizde bugün gelinen noktadan oldukça memnunuz. Türk İslam Sanatları Merkezi’imizi ziyarete gelenler binlerce yıllık Türk İslam tarihi içerisindeki sanatsal anlamdaki o güzellikleri izleyebilme imkânı da bulabiliyor. Merkezimiz sadece eğitim vermekle kalmayıp, bugün birçok kurumlara usta öğretici anlamında istihdam sağlamış durumda. Burada yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz ilçemizde özel atölyelerde, okullarda ebru, hat gibi atölyelerin şehrimizin değişik ilçelerde kurulmasına öncülük etmişlerdir. Bu manada Samsun’un kalbi olan İlkadım’da geleneksel Türk sanatlarını yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

“Gelecek nesillere örnek oluyoruz”

Geleneksel Türk el sanatlarından olan minyatür ve ebruyu gelecek kuşaklara aktarmak istediğini ifade eden İlkadım

Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi yöneticisi Hatice Kül Kübra Ersoy, ”Yaşanan pandemi nedeniyle ilçemizde birçok kurslar kapandı. Minyatür ve ebru sanatı çok kutsal bir uğraş. Sabır, sevgi, şefkat istiyor. 2016’dan günümüze merkezimizde hedefimiz işin ehli hocalarla ehil hocalar yetiştirip Samsun’da geleneksel Türk sanatlarını herkese tanıtmaktı. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen olan merkezimizde yetiştirdiğimiz Zeliha Gürler öğrencimiz, Ladik ilçemizde Şehit Uğur Göksu Okulu’nda ebru atölyesini kurarak öğrencileri ile birçok başarılı projelere imza attılar. Bizler yapılan bu hizmetle hedeflerimize ulaşmada desteklerini esirgemeyen İlkadım Belediye Başkanımız Necattin Demirtaş’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.