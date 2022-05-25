Turizm İşletmeciliği Bölümüne Akreditasyon Belgesi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesinin kalite konusunda yaptığı çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Bu çerçevede Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulunca (TURAK) akredite edildi.

2021 başlayan akreditasyon başvuru sürecinin ardından Turizm İşletmeciliği Bölümünde kalite standartlarını karşılayan bir mekanizmanın oluşturulması yönünde yoğun bir hazırlık dönemi yaşandı. Gelinen aşama itibarıyla da Turizm İşletmeciliği Bölümüne, Yükseköğretim Kalite Kurulunun (YÖKAK) ‘turizm’ alanında yetkilendirdiği tek kuruluş özelliğine sahip TURAK tarafından akreditasyon belgesi verildi.Elde edilen başarının simgesi olan akreditasyon belgesi ve plaketi ise TURAK ve Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna tarafından Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal’a takdim edildi.

Rektörlük makamındaki ziyarette Başkan Tuna’ya Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut ile TURAK Genel Sekreter Yardımcısı ve aynı zamanda OMÜ Turizm Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Seden Doğan eşlik etti.

“Böylesine güzel gelişmelerin Türkiye’de turizmi daha iyi noktalara getireceği kanaatindeyiz”

Ziyarette Başkan Prof. Dr. Tuna, öncelikle kaliteye yönelik yaklaşımı ve hassasiyetinden ötürü OMÜ ve Turizm Fakültesini kutlarken “Yapılan çalışmaların ülkemiz turizmine çok ciddi katkılar sağlayacağı, mezun öğrencilerin çalışmak için sektörü daha çok tercih edeceğini umuyoruz. Böylesine güzel gelişmelerin; Türkiye’de turizmi daha iyi noktalara getireceği ve dolayısıyla daha fazla istihdam ve gelir artışı yaratacağı kanaatindeyiz ”diye konuştu.

Turizm İşletmeciliği Bölümünün sergilediği performans sonucunda söz konusu belgeyi hak ettiğini belirten Başkan Prof. Dr. Tuna, kalite süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde çaba gösteren herkese teşekkür ederek bu sürecin daimî olması temennisinde bulundu.

“Önemli bir eşik aşıldı”

Rektör Ünal ise Turizm İşletmeciliği Bölümünün TURAK tarafından belirlenen standartlara ulaşıp akredite olmasının kalite yolcuğunda önemli bir eşik olduğuna işaret ederek “Akreditasyon sürecini diğer bölüm ve birimlerimizde de aynı hassasiyet ve özenle devam ettiriyoruz. Turizm Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği Bölümü, turizm sektörünün gerektirdiği başat dinamikleri ve ihtiyaçları odağa alan, çağımızın gerektirdiği nitelikli ve istihdama dönük öğretim anlayışı ve uygulamalarıyla kurumsal ilerleyişini emin adımlarla sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

Turizm Fakültesinin bulunduğu Bafra Kampüsü’ndeki organizasyonel yapı ve kampüs kimliğinin güçlendirilmesine yönelik atılan adımlara da değinen Rektör Ünal, bu çalışmaların kalite standartlarını yukarıya taşıyacağını, nihayetinde de Fakültenin cazibe ve tercih edilebilirliğini arttıracağını dile getirdi.

Görüşme sonunda TURAK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, akreditasyon belgesi ve plaketini Rektör Ünal’a teslim etti.