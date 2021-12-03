SAMSUN (İHA) – Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü’nde hedef; akreditasyonda istikrar sağlamak.

2020 yılında 2 yıllığına ara ziyaretli olarak akredite olan Bafra Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, sahip olduğu akreditasyonu istikrarlı hâle getirmek yoğun çaba gösteriyor. 2022 yılında da akredite olabilmek için çalışan Turizm İşletmeciliği Bölümünü bu kapsamda TURAK (Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumu) ziyaret etti.

Batman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Onur Gülbahar, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan Sevim ve Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesinden Doç. Dr. Sibel Önçel ve öğrenci temsilcisi Selda Çiçekli’den oluşan heyet, Turizm Fakültesi ile Turizm İşletmeciliği Bölümünde incelemelerde bulundu.

Ziyaret çerçevesinde Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, dekan yardımcıları, bölüm başkanları, fakülte kalite birimi, öğretim elemanları, idari personel, öğrenciler, iç ve dış paydaşlarla yüz yüze ve çevrim içi (on-line) toplantılar gerçekleştirilerek durum değerlendirmesi yapıldı. 2 gün süren ziyaretlerin son gününde çıkış bildirgesi, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Batuk’un başkanlığını yaptığı toplantıda, Heyet Başkanı Prof. Dr. Onur Gülbahar tarafından Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun’a takdim edildi.

Takdim töreninde Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve aynı zamanda Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yetkin Bulut da hazır bulundu.