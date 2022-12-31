TÜGŞAV Bafra Şubesi’nden 113. mevlit

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Bafra Şubesi tarafından vakıf binasında Kur’an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif programının 113.’sü gerçekleştirildi.

TÜGŞAV Bafra Şubesi tarafından her ay vakıf binasında düzenlenen programda okunan Kur’an-ı Kerim, Aralık ayı şehitleri Piyade Er Alaattin Koçak ve 64 silah arkadaşı, Jandarma Er Ramiz İleri, Topçu Onbaşı Cihat Demir, tüm şehitler ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile ebediyete intikal etmiş olan gazilerin ruhuna hediye edildi.

Bafra Müftüsü Necmettin Kayar’ın okuduğu duanın ardından program yapılan ikramla sona erdi.