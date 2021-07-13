TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Üniversite Sanayi İş Birliğine Yönelik TÜBİTAK-TEYDEB Proje Yazma Eğitimi” düzenlendi.

13-14 Temmuz tarihleri arasında online olarak devam eden ve bütün süreçleri kayıt altına alınacak eğitimin açılışına OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal da katılarak kısa bir konuşma yaptı.

AR-GE çalışmalarına ve projelere önem verdiklerini belirten Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, OMÜ’yü ulusal ve uluslararası arenada daha üst seviyelere taşımak için kararlı olduklarını söyledi. Rektör Ünal, proje eğitiminin tüm katılımcılara özel sektör iş birliği hususunda önemli kazanımlar sağlayacağını belirterek, eğitmenlere ve katılımcılara başarılar diledi.

OMÜ Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya’nın koordinatörlüğünde Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Naci Onus, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Yıldız Aka Kaçar, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ertan Sait Kurtar ile Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Pınar eğitimler verecek.

18 farklı şehirden ve farklı alanlardan 51 katılımcı dahil olduğu eğitimin konu başlıkları; proje kavramı ve proje döngüsü yönetimi, üniversite-sanayi iş birliği süreçleri, TÜBİTAK TEYDEB destek programları, TÜBİTAK TEYDEB projelerinin yazım aşamaları ile TÜBİTAK TEYDEB projelerinin değerlendirme süreçleri olarak belirlendi.