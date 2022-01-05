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Transfer Merkezi’nin yüzde 53’ü tamamlandı

İlçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır beklediği İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi’nin yüzde 53’ü tamamlandı.

SAMSUN 05.01.2022, 16:33
Transfer Merkezi’nin yüzde 53’ü tamamlandı

İlçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır beklediği İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi Projesi’nin yüzde 53’ü tamamlandı.

Çevre saha betonu ve çelik konstrüksiyon imalatları tamamlanan ve bina içi işlerin devam ettiği merkezin inşaatı hızla yükseliyor. 8 milyon 786 bin TL bir yatırım olan merkez hizmete açıldığında artık vatandaşlar tek bir araçla ilçeden şehir merkezine ulaşabilecek.

İlçe minibüsleri için aktarma merkezinin hizmete girmesiyle birlikte şehir merkezine ulaşımdaki sorunların ortadan kalkacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Derdimiz ve heyecanımız Samsun için. Minibüsçülerin ve vatandaşlarımızın yaşadıklarını en iyi hisseden insanlardan biriyim. Bir şeye karar verirken masa başında karar vermiyoruz, halkın arasına karışıyoruz. İlçelerden gelen vatandaşların şehir merkezine ulaşmayla ilgili zorluğu vardı. Şimdi biz ortadan kaldırıyoruz. Özel aracı olana sorun yok. Bir minibüs 14 yolcu taşıyor şehre giremiyor. Bafra’dan gelen Samsun’da istediği yere gitmek istese 3 vasıta değiştirecek. Bir de dönüşünü düşünün. Vatandaşımız, başımızın tacıdır" diye konuştu.

Trafik yükü de azalacak

Transfer Merkezi hizmete açıldığında özel araçların şehre girişinde de azalma olacağını belirten Başkan Demir, "Yaptığımız hesaba göre aktarma merkezi hizmete açıldığında özel araçların şehre girişinde azalma öngörüyoruz. Sayım bunu gösteriyor. Bizim amacımız doğru ve optimum ulaşımı tesis etmek. Çünkü bizim için toplu ulaşımı kullanan insanların ekonomisi, güvenliği ve vaktinde ulaşması daha önemli. Sistemin oturması da aktarma merkezinin hizmete girmesiyle başlayacak. Bunu da ilçelerden gelecek halkımız gideceği yere tek araçla ulaşsın diye yapıyoruz. Şu anda merkezin yüzde 53’ü tamamlanmış durumda. Hızla yükselmeye de devam ediyor. En kısa sürede tamamlayıp hizmete açacağız" şeklinde konuştu.

Rögar kapakları artık daha güvenli

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü aldığı yeni bir araç ile rögar kapaklarının oluşturduğu olumsuzluklara çözüm getirdi. Kent içindeki bazı noktalarda trafik konforunu etkileyen en büyük etkenlerden olan rögar kapakları, yol kotuna uygun hale getiriliyor. Rögar kapaklarını ve çukurları yeni teknoloji dairesel asfalt kesme makinesi ile keserek gerekli tamiratı yapan SASKİ, kod farkından dolayı asfalt farklılıklarını gidererek yoldaki konforsuzluğa son veriyor.

Daha güvenli sürüş

SASKİ’nin bünyesine kattığı dairesel asfalt kesme makinesi ile ayrıca yapım aşamasında hem zamandan tasarruf ediliyor, hem de trafik yükü ağır olan yol, cadde ve bulvarlardaki işlemler kısa sürede tamamlanarak trafiğin aksamasına da izin verilmiyor. Son olarak yol kotuna göre ayarlanan yeni rögarlar sayesinde, araçlara daha güvenli sürüş sağlanıyor.

Rögar kapaklarından dolayı yaşanan sorunların yeni sistem ile ortadan kaldırıldığına dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Hem araç sürücülerimizden hem vatandaşlarımızdan şikayet alıyorduk. Dairesel asfalt kesme makinesi ile rögar kapakları ile yol arasındaki kot farkını ortadan kaldırdık. Belki küçük bir iş gibi görülebilir ama bu sorunun ortadan kaldırılması hem sürücülerimiz hem de vatandaşlarımız için büyük memnuniyet oluşturdu" ifadelerini kullandı.

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