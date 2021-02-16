Tramvay seferleri kardan etkilenmedi

Samsun’da etkili olan kar yağışı, tramvay seferlerinde aksamaya neden olmadı. Vatandaşlar, yoğun kar yağışı nedeniyle toplu ulaşım araçlarına yöneldi. SAMULAŞ ekipleri geceden itibaren aldığı tüm önlemlerle seferleri açık tutarak yolcuların mağduriyet yaşamasını önledi.

Dün akşam saatlerinden itibaren kentte etkili olan yoğun kar yağışından yaşamın olumsuz etkilenmemesi için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri adeta teyakkuz halinde çalışmalarını yürüttü. Kar yağışının başlamasından itibaren gece-gündüz aralıksız çalışma gerçekleştiren ekipler kent genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam etti. Ana ulaşım arterleri, kavşaklar, taşıt ve yaya köprüleri, hastane güzergahı başta olmak üzere toplu taşıma araçlarının güzergahlarının açık kalmasına öncelik verildi. SAMULAŞ’a bağlı ekipler geceden itibaren raylar üzerinde temizlik çalışması yaparak hattın açık kalmasını sağladı.

25 tramvay Üniversite-Tekkeköy arasında hizmette

Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak tüm önlemleri aldıklarını belirten Başkan Mustafa Demir, "SAMULAŞ olarak dün gece seferlerin tamamlanmasının ardından tüm ekiplerimiz sabah ilk tramvay saatine kadar hattın işletmesine engel oluşturabilecek her türlü aksaklığı gidermek adına mesaiye devam etti. Tramvay işletmemizde aksama olmaması adına ve yolcularımızın istasyonlarda bekleyerek mağduriyet yaşamaması için ekiplerimiz filomuzda bulunan tramvayların tamamına yakınını hizmete vererek sağlıklı, güvenilir ve konforlu ulaşım için çalıştı. Tüm tramvaylarımız ile Tıp Fakültesi- Tekkeköy arasında ulaşımı aksatmadan hizmet devam ediyor" dedi.