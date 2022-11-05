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Traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun’un Bafra ilçesinde tarlada traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
SAMSUN 05.11.2022, 22:54
Samsun’un Bafra ilçesinde tarlada traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kaza, Ortadurak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarlada yanan ışık dikkatlerini çekti. Yanan ışığın yanına gittiklerinde devrilen traktörün altında kalan 71 yaşındaki Kurtça Köse isimli vatandaşın hayatını kaybettiğini belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.