banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
iMac'ler renklendi, M1 çipli iPad Pro'lar ilgi odağı oldu
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Dolar, euro ve altın fiyatlarında son durum
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na Vedat Bilgin getirildi
Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!
Bloomberg’ten Türk bakanla ilgili şok yorum!

Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi

Samsun’da trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında korona virüsten dolayı fazla yolcu denetimi yaptı.

SAMSUN 21.04.2021, 09:27
3
Trafik ekiplerinden fazla yolcu denetimi

Samsun’da trafik ekipleri toplu taşıma araçlarında korona virüsten dolayı fazla yolcu denetimi yaptı.

İçişleri Bakanlığı’nın son genelgesine göre korona virüsten dolayı toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yüzde ellisinin üzerinde yolcu taşımaları yasaklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri söz konusu genelge doğrultusunda bu sabah İlkadım ilçesinde toplu taşıma araçlarında ’fazla yolcu denetimi’ başlattı. Yapılan denetimlerde fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza yazıldı.
banner478
Yorumlar (0)
13°
açık