Samsun Bafra Ziraat Odası seçimlerinde mevcut başkan Osman Tosuner, güven tazeledi.

Bafra Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan 25. olağan genel kurulda başkanlık için Eldavut Mahallesi delegesi ve mevcut başkan Osman Tosuner ile Doğankaya Mahallesi delegesi Recai Keskin yarıştı. 119 delegenin oy kullandığı seçimde Osman Tosuner 78 oy alarak yeniden başkan seçildi. Diğer aday Recai Keskin ise 41 oyda kaldı.